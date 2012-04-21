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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Бавария
Вердер - Бавария: обзор матча 21 апреля 2012
Вердер
21.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
51'
Налдо
75'
Налдо (АГ)
90'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Бавария
ГОЛ! 1:2!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Кроос
Замена
М. Сильвестр
️️️️
М. Розенберг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Налдо
Замена
М. Гомес
️️️️
Н. Петерсен
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ф. Тринкс
Замена
Т. Кроос
️️️️
Д. Праньич
Замена
Ф. Рибери
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
27
Налдо
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
34
Александар Стеванович
ПЗ
27
Флориан Тринкс
ЛП
28
Том Трибулл
ОП
26
Лукас Шмитц
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
33
Такаши Усами
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Денни Авдич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
3-2-4-1
1
Визе
27
Налдо
16
Аффольтер
34
Стеванович
28
Трибулл
26
Шмитц
27
Тринкс
14
Хант
14
Писарро
16
Юнузович
9
Розенберг
4-1-1-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
32
Праньич
44
Тимощук
26
Контенто
14
Густаво
31
Швайнштайгер
18
Петерсен
33
Усами
40
Олич
13
Мюллер
9
Розенберг
16
Сильвестр
16
Сильвестр
9
Розенберг
27
Тринкс
7
Арнаутович
7
Арнаутович
27
Тринкс
40
Олич
7
Рибери
7
Рибери
40
Олич
32
Праньич
8
Кроос
8
Кроос
32
Праньич
18
Петерсен
27
Гомес
27
Гомес
18
Петерсен
Остались в запасе
Вердер
Бавария
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Вердер - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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