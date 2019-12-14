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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 14 декабря 2019
Бавария
14.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
6 : 1
Завершен
Вердер
45'
Ф. Коутиньо
45+4'
Р. Левандовски
63'
Ф. Коутиньо
72'
Р. Левандовски
75'
Т. Мюллер
78'
Ф. Коутиньо
24'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
86'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
М. Рашица
Замена
С. Сингх
️️️️
Ф. Коутиньо
82'
ГОЛ! 6:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
И. Перишич
78'
ГОЛ! 5:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Коутиньо
75'
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
72'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Л. Горецка
70'
67'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Ю. Осако
ГОЛ! 3:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Алаба
63'
62'
Желтая карточка
М. Фридль
Замена
И. Перишич
️️️️
Д. Боатенг
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Коутиньо
45'
+4
45'
+2
Замена
М. Фридль
️️️️
Т. Гебре Селасси
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
С. Гнабри
45'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Классен
22'
Желтая карточка
К. Гросс
Желтая карточка
Д. Боатенг
18'
Желтая карточка
Б. Павар
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
9
Сарпит Сингх
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
17
Боатенг
28
Павар
6
Киммих
6
Алькантара
27
Горецка
11
Коутиньо
7
Гнабри
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
5
Ланг
13
Велькович
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Эггештайн
8
Шахин
7
Рашица
18
Классен
10
Осако
17
Боатенг
5
Перишич
5
Перишич
17
Боатенг
11
Коутиньо
9
Сингх
9
Сингх
11
Коутиньо
27
Горецка
13
Мюллер
13
Мюллер
27
Горецка
10
Осако
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Осако
23
Гебре Селасси
32
Фридль
32
Фридль
23
Гебре Селасси
7
Рашица
31
Бартельс
31
Бартельс
7
Рашица
Остались в запасе
Бавария
Вердер
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Бавария - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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