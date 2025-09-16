17 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч 4 тура FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Обе команды находятся в неплохой форме, но при этом испытывают определeнные сложности в турнире. Игра обещает стать результативной и напряжeнной, так как коллективы делают акцент на атакующем футболе и имеют стабильную результативность.

«Зенит»

Петербуржцы в Кубке России пока не демонстрируют уверенности в результатах: команда не может выиграть в четырeх последних встречах турнира. Тем не менее, «Зенит» отличается высокой результативностью: 16 голов в пяти последних матчах во всех соревнованиях. В среднем клуб забивает 3.20 мяча за игру. Но оборона нередко подводит – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Особенно ярким примером стала победа над «Оренбургом» (5:3), где команда показала мощь в атаке, но допустила ошибки сзади.

«Ахмат»

Грозненский клуб идeт ровнее и набрал неплохую форму. «Ахмат» не проигрывает в пяти последних матчах, а в Кубке России одержал важную победу над «Рубином» (2:0). При этом команда демонстрирует способность стабильно поражать ворота соперников – 9 голов в пяти последних встречах. Средняя результативность – 1.80 гола за игру. Однако оборона не всегда надeжна, ведь в последних 7 матчах «Ахмат» пропускал в пяти. Несмотря на это, клуб демонстрирует уверенность и баланс в атаке и обороне.

Факты о командах

«Зенит»

Не выигрывает в 4 последних матчах Кубка России

Средние показатели: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Победа 5:3 над «Оренбургом» в предыдущем туре Кубка

«Ахмат»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Средние показатели: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

Победа 2:0 над «Рубином» в Кубке России

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

Судя по статистике, матч обещает получиться результативным. «Зенит» активно играет впереди, но испытывает проблемы с обороной, в то время как «Ахмат» стабильно забивает, но также допускает ошибки в защите. Хозяева выглядят фаворитами благодаря более мощной атаке и фактору домашнего поля. Однако и гости способны создать угрозы, что повышает вероятность обмена голами. Оптимальным выбором станут ставки на результативный футбол и победу хозяев.

Рекомендованные ставки