«Зенит» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

16 сентября 2025 8:02
Зенит - Ахмат
17 сент. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Зенита»
Сделать ставку

17 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч 4 тура FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом». Обе команды находятся в неплохой форме, но при этом испытывают определeнные сложности в турнире. Игра обещает стать результативной и напряжeнной, так как коллективы делают акцент на атакующем футболе и имеют стабильную результативность.

«Зенит»

Петербуржцы в Кубке России пока не демонстрируют уверенности в результатах: команда не может выиграть в четырeх последних встречах турнира. Тем не менее, «Зенит» отличается высокой результативностью: 16 голов в пяти последних матчах во всех соревнованиях. В среднем клуб забивает 3.20 мяча за игру. Но оборона нередко подводит – 6 пропущенных голов за тот же отрезок. Особенно ярким примером стала победа над «Оренбургом» (5:3), где команда показала мощь в атаке, но допустила ошибки сзади.

«Ахмат»

Грозненский клуб идeт ровнее и набрал неплохую форму. «Ахмат» не проигрывает в пяти последних матчах, а в Кубке России одержал важную победу над «Рубином» (2:0). При этом команда демонстрирует способность стабильно поражать ворота соперников – 9 голов в пяти последних встречах. Средняя результативность – 1.80 гола за игру. Однако оборона не всегда надeжна, ведь в последних 7 матчах «Ахмат» пропускал в пяти. Несмотря на это, клуб демонстрирует уверенность и баланс в атаке и обороне.

Факты о командах

«Зенит»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах Кубка России
  • Средние показатели: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Победа 5:3 над «Оренбургом» в предыдущем туре Кубка

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Средние показатели: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Победа 2:0 над «Рубином» в Кубке России

Личные встречи
53% (23)
28% (12)
19% (8)
76
Забитых мячей
37
1.77
В среднем за матч
0.86
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 0
09.08.2025
Зенит
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
1 : 2
30.07.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
3 : 0
24.05.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ахмат
1 : 2
27.11.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1 : 2
10.11.2024
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
3 : 0
06.11.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
1 : 5
19.05.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
2 : 1
28.10.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 4 тур
Ахмат
3 : 3
20.09.2023
Зенит
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
2 : 0
25.07.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
1 : 2
05.11.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
0 : 0
06.08.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0 : 2
09.04.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 1
11.09.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4 : 0
13.03.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2 : 2
21.11.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1 : 1
11.07.2020
Зенит
Россия. Кубок, 1/4 финала
Ахмат
1 : 2
04.03.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
0 : 0
17.08.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
1 : 1
04.05.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 0
04.11.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
0 : 0
11.12.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4 : 0
13.08.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 1
07.05.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2 : 1
06.11.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4 : 1
28.11.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3 : 0
01.08.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
1 : 2
08.04.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1 : 3
08.11.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ахмат
1 : 1
01.12.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
2 : 0
14.09.2013
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ахмат
0 : 3
31.03.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Зенит
0 : 2
14.09.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
0 : 0
26.06.2011
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
0 : 1
13.03.2011
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0 : 0
20.09.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Зенит
0 : 0
25.04.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
2 : 0
08.11.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
3 : 2
19.07.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 4
13.09.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 1
13.08.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0 : 0
30.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
5 : 1
03.04.2005
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Зенит» – «Ахмат»

Судя по статистике, матч обещает получиться результативным. «Зенит» активно играет впереди, но испытывает проблемы с обороной, в то время как «Ахмат» стабильно забивает, но также допускает ошибки в защите. Хозяева выглядят фаворитами благодаря более мощной атаке и фактору домашнего поля. Однако и гости способны создать угрозы, что повышает вероятность обмена голами. Оптимальным выбором станут ставки на результативный футбол и победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Ахмат Зенит
