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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 08 ноября 2009
Зенит
08.11.2009, воскресенье, 16:45
Россия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
27'
Ф. Текке
40'
Г. Де Лима Клебер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Замена
Т. Губочан
️️️️
Р. Ширл
Желтая карточка
Д. Панку
Замена
С. Корниленко
️️️️
В. Быстров
Замена
И. Семшов
️️️️
Ф. Текке
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
Д. Панку
️️️️
О. Власов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Г. Де Лима Клебер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Текке
Пас отдал
Р. Ширл
18'
Замена
Р. Забавник
️️️️
В. Илиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Матея Кежман
ЦФ
33
Фатих Текке
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
14
Валентин Илиев
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
40
Благо
ЦП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
9
Заур Садаев
АП
10
Адлан Кацаев
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
0
Флорентин Петре
ЦП
11
Даниэл Панку
ЦФ
4-1-3-2
16
Малафеев
25
Ширл
6
Ломбертс
4
Крижанац
22
Анюков
27
Денисов
20
Файзулин
18
Зырянов
34
Быстров
33
Текке
99
Кежман
4-4-1-1
31
Дикань
40
Уциев
8
Омельянчук
0
Клебер
14
Илиев
10
Кацаев
40
Благо
0
Джабраилов
84
Власов
9
Садаев
13
Лахиялов
25
Ширл
15
Губочан
15
Губочан
25
Ширл
33
Текке
20
Семшов
20
Семшов
33
Текке
34
Быстров
12
Корниленко
12
Корниленко
34
Быстров
14
Илиев
8
Забавник
8
Забавник
14
Илиев
13
Лахиялов
6
Гвазава
6
Гвазава
13
Лахиялов
84
Власов
11
Панку
11
Панку
84
Власов
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Флорентин Петре
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
0
Камил Чонтофальски
ВР
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Флорентин Петре
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Зенит - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Бобык (оба - Москва)
Резервный судья:
А. Егоров (Саранск)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:30 (прямая); "Спорт" 22:15 (в записи)
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