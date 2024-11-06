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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 06 ноября 2024
Зенит
06.11.2024, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ахмат
20'
Клаудиньо
53'
М. Кассьерра
88'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Ахмат
ГОЛ! 3:0!
А. Соболев
88'
84'
Желтая карточка
М. Самородов
Замена
А. Мостовой
️️️️
Артур
82'
77'
Замена
А. Адамов
️️️️
Л. Ловат
76'
Травма
Л. Ловат
Замена
А. Соболев
️️️️
А. Ерохин
73'
70'
Замена
М. Мацуев
️️️️
М. Луна Диале
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Кассьерра
66'
Замена
Л. Гонду
️️️️
Педро
65'
65'
Замена
М. Самородов
️️️️
А. Швец
65'
Замена
Н. Гандри
️️️️
В. Камилов
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
А. Ерохин
53'
46'
Замена
Камило
️️️️
Исмаэл
Замена
В. Караваев
️️️️
Д. Чистяков
46'
Желтая карточка
Д. Чистяков
41'
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
Пас отдал
М. Кассьерра
20'
5'
Желтая карточка
Исмаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
4-1-3-2
16
Адамов
4
Горшков
78
Чистяков
5
Родригао
28
Алип
97
Ахметов
20
Педро
21
Ерохин
37
Артур
9
Кассьерра
33
Клаудиньо
3-2-3-1-1
1
Опарин
40
Уциев
4
Ибишев
36
Ловат
11
Якуев
24
Диванович
18
Камилов
11
Исмаэл
0
Швец
11
Луна Диале
10
Ковачев
9
Кассьерра
31
Мантуан
31
Мантуан
9
Кассьерра
78
Чистяков
15
Караваев
15
Караваев
78
Чистяков
37
Артур
77
Мостовой
77
Мостовой
37
Артур
21
Ерохин
7
Соболев
7
Соболев
21
Ерохин
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
18
Камилов
75
Гандри
75
Гандри
18
Камилов
36
Ловат
95
Адамов
95
Адамов
36
Ловат
11
Исмаэл
27
Камило
27
Камило
11
Исмаэл
11
Луна Диале
13
Мацуев
13
Мацуев
11
Луна Диале
0
Швец
20
Самородов
20
Самородов
0
Швец
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Вендел
ЦП
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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