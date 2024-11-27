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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 27 ноября 2024
Ахмат
27.11.2024, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
90+1'
М. Самородов
15'
Л. Гонду
72'
Артур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Зенит
ГОЛ! 1:2!
М. Самородов
90'
+1
Замена
Исмаэл
️️️️
В. Камилов
78'
Замена
Я. Магомедов
️️️️
М. Опарин
78'
73'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Артур
72'
ГОЛ! 0:2!
Артур
Пас отдал
Педро
Замена
Д. Уткин
️️️️
А. Талаль
67'
Замена
М. Самородов
️️️️
С. Ковачев
67'
65'
Замена
Педро
️️️️
А. Мостовой
Замена
М. Мацуев
️️️️
М. Якуев
59'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
49'
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Барриос
46'
Замена
А. Соболев
️️️️
Л. Гонду
Желтая карточка
В. Камилов
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Зенит
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
33
Клаудиньо
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Опарин
36
Ловат
4
Ибишев
3
Шатара
40
Уциев
11
Якуев
18
Камилов
14
Талаль
11
Луна Диале
10
Ковачев
27
Кардосо
4-1-1-3-1
16
Адамов
15
Караваев
78
Чистяков
5
Родригао
4
Горшков
5
Барриос
97
Ахметов
37
Артур
21
Ерохин
77
Мостовой
32
Гонду
1
Опарин
72
Магомедов
72
Магомедов
1
Опарин
11
Якуев
13
Мацуев
13
Мацуев
11
Якуев
14
Талаль
47
Уткин
47
Уткин
14
Талаль
18
Камилов
11
Исмаэл
11
Исмаэл
18
Камилов
10
Ковачев
20
Самородов
20
Самородов
10
Ковачев
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
5
Барриос
10
Глушенков
10
Глушенков
5
Барриос
37
Артур
9
Кассьерра
9
Кассьерра
37
Артур
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
31
Густаво Мантуан
ПЗ
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
33
Клаудиньо
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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