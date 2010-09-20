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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 20 сентября 2010
Ахмат
20.09.2010, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
Тиуи
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Ионов
️️️️
К. Зырянов
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Маурисио
Замена
Х. Ксавьер Зенге
️️️️
А. Кобенко
Травма
А. Кобенко
Замена
Д. Лазович
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
40
Благо
(К)
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
АП
20
Андрей Кобенко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
37
Сергей Семак
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
25
Эссаме
40
Благо
20
Кобенко
13
Лахиялов
9
Асильдаров
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
34
Быстров
37
Семак
18
Зырянов
10
Данни
11
Кержаков
20
Кобенко
14
Зенге
14
Зенге
20
Кобенко
8
Маурисио
19
Бракамонте
19
Бракамонте
8
Маурисио
13
Лахиялов
28
Тиуи
28
Тиуи
13
Лахиялов
18
Зырянов
11
Ионов
11
Ионов
18
Зырянов
34
Быстров
27
Лазович
27
Лазович
34
Быстров
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ахмат - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
Т. Калугин (оба - Москва)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая); "НТВ+ Спорт-Плюс" 15:40 (прямая)
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