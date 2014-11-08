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РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 08 ноября 2014
Зенит
08.11.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Ахмат
63'
А. Рязанцев
16'
Аилтон
56'
Аилтон
60'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Желтая карточка
Халк
90'
+1
86'
Желтая карточка
И. Лебеденко
85'
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
Желтая карточка
А. Витсель
80'
77'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Кану
Замена
И. Соловьев
️️️️
О. Шатов
72'
68'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Д. Кузяев
ГОЛ! 1:3!
А. Рязанцев
63'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Кержаков
62'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Х. Гарсия
60'
60'
ГОЛ! 0:3!
И. Лебеденко
Пас отдал
Р. Уциев
56'
ГОЛ! 0:2!
Аилтон
Пас отдал
Маурисио
Пенальти не реализован!
Халк
30'
16'
ГОЛ! 0:1!
Аилтон
Пас отдал
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
10
Кану
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
28
Витсель
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
11
Кержаков
3-3-1-3
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
30
Кудряшов
14
Кузяев
10
Кану
9
Аилтон
10
Лебеденко
27
Шатов
9
Соловьев
9
Соловьев
27
Шатов
6
Хави Гарсия
7
Рязанцев
7
Рязанцев
6
Хави Гарсия
11
Кержаков
23
Рондон
23
Рондон
11
Кержаков
14
Кузяев
22
Пирис
22
Пирис
14
Кузяев
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
10
Кану
18
Бокила
18
Бокила
10
Кану
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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