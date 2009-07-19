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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 19 июля 2009
Ахмат
19.07.2009, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Зенит
23'
Благо
59'
Ш. Лахиялов
90'
В. Илиев
75'
С. Хусти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
+4
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
В. Илиев
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Илиев
Пас отдал
Ф. Петре
Замена
И. Шевченко
️️️️
Д. Панку
Замена
Т. Джабраилов
️️️️
Л. Гвазава
Замена
О. Власов
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ! 2:1!
С. Хусти
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
А. Ионов
Травма
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
Ш. Лахиялов
Замена
С. Хусти
️️️️
Т. Губочан
Желтая карточка
Д. Панку
Желтая карточка
А. Кобенко
Желтая карточка
Л. Гвазава
ГОЛ! 1:0!
Благо
Пас отдал
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
А. Ионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
0
Флорентин Петре
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
40
Благо
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
20
Игорь Семшов
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Тимур Джабраилов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Зенит
12
Николай Заболотный
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
4-4-2
31
Дикань
8
Омельянчук
0
Клебер
14
Илиев
0
Петре
20
Кобенко
0
Маргаритеску
6
Гвазава
40
Благо
13
Лахиялов
11
Панку
3-3-1-2
0
Чонтофальски
22
Анюков
15
Губочан
6
Мейра
27
Денисов
18
Зырянов
15
Широков
11
Ионов
20
Семшов
88
Погребняк
6
Гвазава
0
Джабраилов
0
Джабраилов
6
Гвазава
20
Кобенко
84
Власов
84
Власов
20
Кобенко
11
Панку
99
Шевченко
99
Шевченко
11
Панку
25
Ширл
25
Ширл
11
Ионов
6
Ломбертс
6
Ломбертс
11
Ионов
15
Губочан
9
Хусти
9
Хусти
15
Губочан
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
0
Фернандо Риксен
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Грозный
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Ахмат - Зенит
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В.Бобык
С.Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:15 (прямая); "Спорт" 00:30 (в записи)
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