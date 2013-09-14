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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 14 сентября 2013
Зенит
14.09.2013, суббота, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
21'
А. Кержаков
42'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Замена
А. Тимощук
️️️️
В. Файзулин
85'
84'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Аилтон
77'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Айссати
Замена
В. Быстров
️️️️
Данни
75'
65'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Маурисио
63'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
56'
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Широков
46'
ГОЛ! 2:0!
Данни
Пас отдал
А. Кержаков
42'
33'
Желтая карточка
И. Айссати
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Аршавин
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
15
Роман Широков
(К)
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЛВ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
10
Кану
ОП
19
Олег Иванов
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
15
Губочан
22
Анюков
28
Витсель
15
Широков
20
Файзулин
10
Данни
28
Аршавин
11
Кержаков
4-3-2-1
31
Годзюр
40
Уциев
5
Феррейра
40
Ояла
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
10
Кану
19
Иванов
14
Айссати
9
Аилтон
20
Файзулин
44
Тимощук
44
Тимощук
20
Файзулин
15
Широков
27
Шатов
27
Шатов
15
Широков
10
Данни
34
Быстров
34
Быстров
10
Данни
14
Айссати
37
Грозав
37
Грозав
14
Айссати
9
Аилтон
10
Лебеденко
10
Лебеденко
9
Аилтон
8
Маурисио
18
Бокила
18
Бокила
8
Маурисио
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Евгений Городов
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Зенит - Ахмат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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