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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 13 августа 2017
Зенит
13.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Ахмат
28'
Л. Паредес
51'
А. Кокорин
68'
Д. Кузяев
84'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
ГОЛ! 4:0!
Ю. Жирков
Пас отдал
А. Кокорин
84'
77'
Замена
М. Митришев
️️️️
Л. Жаба
75'
Желтая карточка
О. Роши
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Кузяев
74'
71'
Желтая карточка
Родолфо
69'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
О. Иванов
ГОЛ! 3:0!
Д. Кузяев
68'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
О. Шатов
66'
Замена
А. Анюков
️️️️
Д. Терентьев
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
51'
50'
Желтая карточка
О. Иванов
46'
Замена
О. Роши
️️️️
Раванелли
29'
Красная карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 1:0!
Л. Паредес
28'
27'
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
Д. Кришито
26'
25'
Желтая карточка
В. Анхель
21'
Желтая карточка
А. Ахъядов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Раванелли
АП
8
Лео Жаба
ПВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
43
Терентьев
5
Паредес
27
Шатов
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
9
Кокорин
3-1-3-2-1
88
Гудиев
14
Сампайо
4
Анхель
2
Родолфо
40
Уциев
0
Швец
11
Исмаэл
19
Иванов
8
Лео Жаба
12
Раванелли
33
Ахъядов
14
Кузяев
18
Жирков
18
Жирков
14
Кузяев
43
Терентьев
22
Анюков
22
Анюков
43
Терентьев
27
Шатов
5
Краневиттер
5
Краневиттер
27
Шатов
12
Раванелли
21
Роши
21
Роши
12
Раванелли
8
Лео Жаба
95
Митришев
95
Митришев
8
Лео Жаба
19
Иванов
10
Кадыров
10
Кадыров
19
Иванов
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
7
Бернард Бериша
ЛВ
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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