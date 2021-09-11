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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 11 сентября 2021
Зенит
11.09.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Ахмат
9'
Вендел
33'
А. Ерохин
83'
Малком
52'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
Вендел
90'
+4
85'
Замена
А. Архипов
️️️️
Д. Тодорович
ГОЛ! 3:1!
Малком
Пас отдал
А. Дзюба
83'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Ерохин
78'
Желтая карточка
Вендел
72'
71'
Замена
М. Быстров
️️️️
Р. Уциев
71'
Замена
В. Карапузов
️️️️
М. Конате
Замена
К. Кравцов
️️️️
А. Мостовой
58'
Замена
Клаудиньо
️️️️
С. Азмун
58'
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Конате
Пас отдал
С. Себай
48'
Замена
С. Себай
️️️️
Е. Харин
46'
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Полярус
Замена
Малком
️️️️
Д. Кузяев
46'
45'
Желтая карточка
А. Полярус
39'
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 2:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Сантос
33'
20'
Желтая карточка
Д. Тодорович
ГОЛ! 1:0!
Вендел
Пас отдал
А. Дзюба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-2-2-2
33
Крицюк
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
78
Чистяков
11
Сутормин
8
Вендел
14
Кузяев
77
Мостовой
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
3-3-2-1-1
88
Гудиев
13
Семенов
23
Нижич
50
Лысцов
55
Тодорович
94
Тимофеев
40
Уциев
47
Уткин
14
Полярус
59
Харин
13
Конате
77
Мостовой
5
Кравцов
5
Кравцов
77
Мостовой
21
Ерохин
3
Круговой
3
Круговой
21
Ерохин
20
Азмун
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
20
Азмун
8
Вендел
44
Кузнецов
44
Кузнецов
8
Вендел
14
Кузяев
10
Малком
10
Малком
14
Кузяев
40
Уциев
4
Быстров
4
Быстров
40
Уциев
14
Полярус
17
Коновалов
17
Коновалов
14
Полярус
13
Конате
17
Карапузов
17
Карапузов
13
Конате
55
Тодорович
9
Архипов
9
Архипов
55
Тодорович
59
Харин
15
Себай
15
Себай
59
Харин
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Андрей Болотенков
Дополнительные помощники:
VAR - Павел Шадыханов AVAR - Тихон Калугин
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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