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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 01 августа 2015
Зенит
01.08.2015, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
6'
И. Смольников
10'
О. Шатов
89'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
ГОЛ! 3:0!
Данни
Пас отдал
О. Шатов
89'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Дзюба
80'
77'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
77'
Замена
Кану
️️️️
Ф. Пирис
Замена
Данни
️️️️
А. Витсель
73'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Юсупов
60'
46'
Замена
Адилсон
️️️️
Родолфо
36'
Желтая карточка
Родолфо
ГОЛ! 2:0!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
10'
ГОЛ! 1:0!
И. Смольников
Пас отдал
Халк
6'
Желтая карточка
Л. Нету
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
22
Факундо Пирис
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
27
Витсель
4
Юсупов
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
3-2-3-2
31
Годзюр
2
Родолфо
13
Семенов
31
Рыбус
8
Маурисио
22
Пирис
14
Айссати
14
Кузяев
19
Иванов
10
Лебеденко
11
Мбенг
27
Витсель
10
Данни
10
Данни
27
Витсель
4
Юсупов
20
Файзулин
20
Файзулин
4
Юсупов
22
Дзюба
91
Долгов
91
Долгов
22
Дзюба
2
Родолфо
21
Адилсон
21
Адилсон
2
Родолфо
22
Пирис
10
Кану
10
Кану
22
Пирис
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Спорт Плюс
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