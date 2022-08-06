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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 06 августа 2022
Ахмат
06.08.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Зенит
Желтая карточка
А. Швец
89'
Замена
К. Фольмер
️️️️
А. Тимофеев
88'
87'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
М. Кассьерра
Замена
М. Конате
️️️️
М. Быстров
85'
Желтая карточка
А. Тимофеев
81'
Замена
И. Олейников
️️️️
В. Ильин
61'
Замена
Б. Бериша
️️️️
А. Трошечкин
61'
60'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Клаудиньо
Желтая карточка
З. Нижич
48'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Л. Садулаев
46'
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
Д. Ловрен
46'
Замена
А. Адамов
️️️️
А. Сутормин
Желтая карточка
Л. Садулаев
45'
+4
43'
Замена
М. Кержаков
️️️️
А. Мостовой
41'
Красная карточка
Д. Одоевский
36'
Желтая карточка
А. Сутормин
32'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
А. Трошечкин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-4-2-1
88
Шелия
4
Быстров
44
Журавлев
23
Нижич
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
53
Тодорович
0
Швец
7
Садулаев
98
Ильин
4-1-1-3-1
71
Одоевский
11
Сутормин
6
Ловрен
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Кассьерра
5
Трошечкин
7
Бериша
7
Бериша
5
Трошечкин
94
Тимофеев
9
Фольмер
9
Фольмер
94
Тимофеев
98
Ильин
19
Олейников
19
Олейников
98
Ильин
4
Быстров
13
Конате
13
Конате
4
Быстров
7
Садулаев
25
Агаларов
25
Агаларов
7
Садулаев
77
Мостовой
41
Кержаков
41
Кержаков
77
Мостовой
9
Кассьерра
78
Чистяков
78
Чистяков
9
Кассьерра
6
Ловрен
28
Алип
28
Алип
6
Ловрен
11
Сутормин
95
Адамов
95
Адамов
11
Сутормин
33
Клаудиньо
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
1
Михаил Опарин
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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