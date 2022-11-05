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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 05 ноября 2022
Зенит
05.11.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
65'
А. Мостовой
1'
Е. Харин
8'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Ахмат
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Малком
90'
+1
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Барриос
90'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
И. Сергеев
90'
Желтая карточка
Д. Сантос
87'
78'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
И. Олейников
78'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
67'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
ГОЛ! 1:2!
А. Мостовой
Пас отдал
Д. Кузяев
65'
55'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Камилов
55'
Замена
В. Ильин
️️️️
Л. Садулаев
47'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Замена
А. Мостовой
️️️️
В. Караваев
46'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Чистяков
32'
8'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
1'
ГОЛ! 0:1!
Е. Харин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
3-1-3-2-1
88
Шелия
4
Быстров
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
0
Швец
18
Камилов
7
Садулаев
59
Харин
19
Олейников
13
Конате
33
Сергеев
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Сергеев
78
Чистяков
3
Круговой
3
Круговой
78
Чистяков
5
Барриос
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Барриос
15
Караваев
77
Мостовой
77
Мостовой
15
Караваев
10
Малком
9
Кассьерра
9
Кассьерра
10
Малком
19
Олейников
44
Журавлев
44
Журавлев
19
Олейников
18
Камилов
5
Трошечкин
5
Трошечкин
18
Камилов
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
7
Садулаев
98
Ильин
98
Ильин
7
Садулаев
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
97
Иван
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Игорь Панин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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