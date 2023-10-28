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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 28 октября 2023
Зенит
28.10.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
32'
И. Сергеев
37'
М. Кассьерра
24'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Ахмат
Желтая карточка
С. Эракович
90'
+3
Замена
А. Ерохин
️️️️
Г. Мантуан
90'
+2
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
90'
+2
88'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
И. Олейников
77'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Ильин
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Сергеев
74'
68'
Замена
А. Швец
️️️️
Камило
68'
Замена
С. Ковачев
️️️️
Б. Бериша
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Клаудиньо
65'
Желтая карточка
Н. Алип
52'
ГОЛ! 2:1!
М. Кассьерра
37'
36'
Желтая карточка
А. Тимофеев
ГОЛ! 1:1!
И. Сергеев
32'
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
(К)
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
(К)
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Зенит
95
Георгий Королев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Адамов
16
Эракович
5
Родригао
28
Алип
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
31
Мантуан
8
Вендел
33
Клаудиньо
33
Сергеев
9
Кассьерра
3-2-3-2
88
Шелия
53
Тодорович
2
Челикович
8
Богосавац
94
Тимофеев
27
Камило
59
Харин
7
Бериша
19
Олейников
98
Ильин
13
Конате
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
31
Мантуан
21
Ерохин
21
Ерохин
31
Мантуан
33
Сергеев
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Сергеев
27
Камило
0
Швец
0
Швец
27
Камило
19
Олейников
84
Гбамбле
84
Гбамбле
19
Олейников
7
Бериша
10
Ковачев
10
Ковачев
7
Бериша
98
Ильин
25
Агаларов
25
Агаларов
98
Ильин
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
95
Георгий Королев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Зенит - Ахмат
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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