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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 01 декабря 2013
Ахмат
01.12.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
53'
И. Лебеденко
77'
А. Витсель
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
Замена
Кану
️️️️
Ж. Бокила
87'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Витсель
Пас отдал
И. Смольников
Желтая карточка
Р. Уциев
75'
74'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Аршавин
68'
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
М. Рыбус
64'
ГОЛ! 1:0!
И. Лебеденко
53'
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Файзулин
42'
Замена
Л. Нету
️️️️
Н. Ломбертс
41'
Желтая карточка
В. Файзулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Жереми Бокила
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
27
Олег Шатов
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Адилсон
ОП
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
3-3-1-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
24
Коморовски
5
Феррейра
31
Рыбус
8
Маурисио
40
Уциев
19
Иванов
18
Бокила
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
15
Губочан
4
Кришито
28
Витсель
20
Файзулин
44
Тимощук
27
Шатов
28
Аршавин
7
Халк
18
Бокила
10
Кану
10
Кану
18
Бокила
6
Ломбертс
13
Нету
13
Нету
6
Ломбертс
28
Аршавин
18
Зырянов
18
Зырянов
28
Аршавин
20
Файзулин
34
Быстров
34
Быстров
20
Файзулин
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
37
Мохаммед Фусейни
ЦП
1
Евгений Кобозев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ахмат - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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