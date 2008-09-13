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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 13 сентября 2008
Ахмат
13.09.2008, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 4
Завершен
Зенит
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Личные встречи
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Статистика матча Ахмат - Зенит
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Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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2 : 3
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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