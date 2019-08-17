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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 17 августа 2019
Зенит
17.08.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
Желтая карточка
Я. Ракицкий
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
З. Нижич
90'
+1
Замена
М. Гащенков
️️️️
Д. Глушаков
Замена
Д. Кузяев
️️️️
Э. Ригони
83'
81'
Замена
А. Понсе
️️️️
О. Иванов
Желтая карточка
М. Оздоев
74'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Ерохин
68'
66'
Желтая карточка
О. Роши
62'
Замена
О. Роши
️️️️
Б. Бериша
Замена
Ю. Жирков
️️️️
И. Смольников
46'
Желтая карточка
И. Смольников
24'
14'
Желтая карточка
Б. Бериша
7'
Красная карточка
Р. Уциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
5
Барриос
21
Оздоев
21
Ерохин
24
Ригони
22
Дзюба
20
Азмун
3-1-4-2
88
Гудиев
13
Семенов
23
Нижич
4
Анхель
40
Уциев
19
Иванов
0
Швец
88
Глушаков
11
Исмаэл
7
Бериша
59
Харин
8
Смольников
18
Жирков
18
Жирков
8
Смольников
21
Ерохин
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Ерохин
24
Ригони
14
Кузяев
14
Кузяев
24
Ригони
88
Глушаков
77
Гащенков
77
Гащенков
88
Глушаков
7
Бериша
21
Роши
21
Роши
7
Бериша
19
Иванов
9
Понсе
9
Понсе
19
Иванов
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Ахмат
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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