Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 08 апреля 2015
Ахмат
08.04.2015, среда, 17:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
15'
А. Семенов
28'
О. Шатов
58'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
90'
+3
Замена
М. Родич
️️️️
Халк
88'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
87'
Замена
П. Могилевец
️️️️
О. Шатов
Замена
И. Айссати
️️️️
М. Рыбус
85'
82'
Желтая карточка
А. Анюков
77'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
Замена
Маурисио
️️️️
Адилсон
69'
65'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
Р. Уциев
64'
58'
ГОЛ! 1:2!
Х. Саломон Рондон
Замена
О. Иванов
️️️️
Кану
57'
Желтая карточка
Адилсон
54'
30'
Травма
Халк
28'
ГОЛ! 1:1!
О. Шатов
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Кану
24'
16'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
М. Коморовски
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Семенов
Пас отдал
М. Рыбус
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
21
Адилсон
ОП
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-3-2-2
1
Городов
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
31
Рыбус
21
Адилсон
40
Уциев
10
Кану
14
Кузяев
9
Аилтон
10
Лебеденко
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
6
Хави Гарсия
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
27
Шатов
23
Рондон
21
Адилсон
8
Маурисио
8
Маурисио
21
Адилсон
10
Кану
19
Иванов
19
Иванов
10
Кану
31
Рыбус
14
Айссати
14
Айссати
31
Рыбус
7
Халк
23
Родич
23
Родич
7
Халк
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
27
Шатов
28
Могилевец
28
Могилевец
27
Шатов
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
17
Кирилл Костин
ЦЗ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ахмат - Зенит
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:30 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Зенит
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
22:46
Соболев подарил жене огромный подарок в честь дня рождения сына
22:09
Кононов выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
21:43
2
Зенитовец Ерохин проникновенно спел для детей под гитару
20:44
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
3
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
22:46
Соболев подарил жене огромный подарок в честь дня рождения сына
22:09
Кононов выбрал сторону в конфликте Карпина и Глушенкова
21:43
2
Зенитовец Ерохин проникновенно спел для детей под гитару
20:44
Карпина обвинили в том, что он стравил игроков между собой
19:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+