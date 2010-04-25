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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 25 апреля 2010
Зенит
25.04.2010, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
+1
Желтая карточка
А. Дикань
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Быстров
Травма
В. Быстров
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
Х. Карлос Арсэ
Замена
В. Быстров
️️️️
Д. Лазович
Травма
Д. Лазович
Замена
Л. Гвазава
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Маурисио
Пенальти не реализован!
Данни
Желтая карточка
А. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Мейра
4
Крижанац
22
Анюков
27
Денисов
27
Лазович
15
Широков
27
Розина
10
Данни
11
Кержаков
4-1-3-2
31
Дикань
40
Уциев
8
Омельянчук
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
17
Арсэ
40
Благо
13
Лахиялов
9
Асильдаров
19
Бракамонте
27
Розина
9
Хусти
9
Хусти
27
Розина
Быстров
18
Зырянов
18
Зырянов
Быстров
27
Лазович
34
Быстров
34
Быстров
27
Лазович
19
Бракамонте
25
Эссаме
25
Эссаме
19
Бракамонте
8
Маурисио
6
Гвазава
6
Гвазава
8
Маурисио
17
Арсэ
10
Кацаев
10
Кацаев
17
Арсэ
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Зенит - Ахмат
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
В. Бобык (оба - Москва)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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