Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 04 мая 2019
Ахмат
04.05.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
55'
Исмаэл
87'
С. Дриусси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Дриусси
Пас отдал
А. Заболотный
Замена
Б. Балай
️️️️
А. Мбенг
80'
78'
Замена
А. Заболотный
️️️️
М. Оздоев
Желтая карточка
Р. Уциев
74'
Замена
О. Роши
️️️️
Раванелли
62'
Травма
Раванелли
60'
56'
Замена
Эрнани
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 1:0!
Исмаэл
Пас отдал
Раванелли
55'
36'
Замена
А. Анюков
️️️️
И. Смольников
34'
Травма
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЛАЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПАЗ
19
Олег Иванов
ОП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
12
Раванелли
АП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
7
Лечи Садулаев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Городов
3
Плиев
23
Нижич
13
Семенов
5
Мохаммади
19
Иванов
40
Уциев
0
Швец
11
Исмаэл
12
Раванелли
11
Мбенг
4-1-3-1-1
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
18
Жирков
5
Барриос
27
Шатов
16
Нобоа
21
Оздоев
9
Дриусси
20
Азмун
12
Раванелли
21
Роши
21
Роши
12
Раванелли
11
Мбенг
9
Балай
9
Балай
11
Мбенг
8
Смольников
22
Анюков
22
Анюков
8
Смольников
16
Нобоа
23
Эрнани
23
Эрнани
16
Нобоа
21
Оздоев
91
Заболотный
91
Заболотный
21
Оздоев
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Ахмат
Зенит
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Дверь закрой!»: Кержаков вспомнил, как игроки «Зенита» послали губернатора
09:55
4
17-летний футболист «Ахмата» забил удивительный гол
09:33
3
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
09:09
2
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
17-летний футболист «Ахмата» забил удивительный гол
09:33
3
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
Вчера, 12:54
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
Вчера, 12:43
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
Вчера, 09:26
Расписание РПЛ на 21 ноября 2026
10:10
«Дверь закрой!»: Кержаков вспомнил, как игроки «Зенита» послали губернатора
09:55
4
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
09:09
2
«Рубин» потроллил «Зенит» перед матчем в Казани
Вчера, 21:51
9
Экс-защитник сборной России заявил, что летом им интересовались 8 клубов
Вчера, 20:56
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+