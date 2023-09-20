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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 20 сентября 2023
Ахмат
20.09.2023, среда, 17:15
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Зенит
4'
С. Ковачев
14'
И. Олейников
69'
В. Ильин
27'
И. Сергеев
33'
И. Сергеев
42'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Зенит
ГОЛ!
Клаудиньо
2:4
Пенальти не реализован!
Д. Жуниор
ГОЛ!
Р. Ренан
2:3
ГОЛ!
Е. Харин
2:2
Пенальти не реализован!
Д. Кейрос
ГОЛ!
Д. Тодорович
1:2
ГОЛ!
В. Изидор
0:2
Пенальти не реализован!
В. Ильин
ГОЛ!
М. Кассьерра
0:1
90'
+4
Желтая карточка
Д. Круговой
Красная карточка
М. Быстров
90'
+2
81'
Замена
В. Изидор
️️️️
А. Ерохин
81'
Замена
Клаудиньо
️️️️
И. Сергеев
Замена
Б. Бериша
️️️️
С. Ковачев
80'
ГОЛ! 3:3!
В. Ильин
Пас отдал
Е. Харин
69'
63'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Сутормин
63'
Замена
Д. Сантос
️️️️
А. Коваленко
Замена
Д. Тодорович
️️️️
И. Олейников
57'
Замена
Д. Жуниор
️️️️
Н. Гбамбле
57'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
57'
Желтая карточка
Р. Уциев
51'
42'
ГОЛ! 2:3!
М. Кассьерра
Пас отдал
Д. Круговой
Замена
Камило
️️️️
В. Камилов
38'
33'
ГОЛ! 2:2!
И. Сергеев
Пас отдал
А. Коваленко
27'
ГОЛ! 2:1!
И. Сергеев
Пас отдал
М. Кассьерра
19'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
Д. Васильев
ГОЛ! 2:0!
И. Олейников
Пас отдал
Н. Гбамбле
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Ковачев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
0
Антон Швец
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
33
Клаудиньо
АП
17
Владислав Саусь
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Опарин
4
Быстров
2
Челикович
40
Уциев
0
Швец
18
Камилов
19
Олейников
59
Харин
84
Гбамбле
10
Ковачев
13
Конате
3-3-2-1-1
78
Васютин
16
Эракович
28
Алип
30
Ренан
11
Сутормин
18
Васильев
3
Круговой
8
Коваленко
37
Ду Кейрос
21
Ерохин
33
Сергеев
19
Олейников
53
Тодорович
53
Тодорович
19
Олейников
18
Камилов
27
Камило
27
Камило
18
Камилов
84
Гбамбле
10
Жуниор
10
Жуниор
84
Гбамбле
10
Ковачев
7
Бериша
7
Бериша
10
Ковачев
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
8
Коваленко
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
8
Коваленко
11
Сутормин
6
Фернандес
6
Фернандес
11
Сутормин
33
Сергеев
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
33
Сергеев
18
Васильев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
18
Васильев
21
Ерохин
18
Изидор
18
Изидор
21
Ерохин
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
48
Микаил Ахмедов
ЦЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Андрей Образко
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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