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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 09 апреля 2022
Ахмат
09.04.2022, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
39'
Ю. Алберто
90'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Зенит
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Ерохин
Пас отдал
М. Оздоев
39'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Алберто
Пас отдал
А. Мостовой
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Зенит
31
Михаил Кизеев
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
4-2-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
55
Тодорович
13
Семенов
4
Быстров
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
47
Уткин
59
Харин
7
Бериша
3-1-1-3-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
3
Круговой
5
Барриос
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
9
Алберто
22
Дзюба
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
31
Михаил Кизеев
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
1
Давид Бязров
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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