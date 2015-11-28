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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 28 ноября 2015
Ахмат
28.11.2015, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Зенит
32'
М. Митришев
42'
М. Рыбус
55'
М. Митришев
87'
М. Рыбус
54'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
М. Рыбус
90'
+4
Желтая карточка
Маурисио
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Халк
Замена
Х. Кадыров
️️️️
И. Айссати
90'
ГОЛ! 4:1!
М. Рыбус
Пас отдал
И. Айссати
87'
Желтая карточка
О. Иванов
84'
81'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Анюков
80'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
77'
Желтая карточка
М. Митришев
73'
71'
Красная карточка
А. Евсеев
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
69'
63'
Замена
А. Евсеев
️️️️
О. Шатов
60'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Смольников
ГОЛ! 3:1!
М. Митришев
Пас отдал
Маурисио
55'
54'
ГОЛ! 2:1!
Халк
Пас отдал
А. Дзюба
ГОЛ! 2:0!
М. Рыбус
Пас отдал
О. Иванов
42'
Желтая карточка
Е. Городов
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
Пас отдал
М. Рыбус
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Данни
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-4-2-1
1
Городов
30
Кудряшов
2
Родолфо
13
Семенов
31
Рыбус
21
Адилсон
8
Маурисио
40
Уциев
14
Айссати
19
Иванов
95
Митришев
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
24
Гарай
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Витсель
7
Халк
27
Шатов
22
Дзюба
31
Рыбус
37
Грозав
37
Грозав
31
Рыбус
14
Айссати
10
Кадыров
10
Кадыров
14
Айссати
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
27
Шатов
94
Евсеев
94
Евсеев
27
Шатов
8
Смольников
7
Рязанцев
7
Рязанцев
8
Смольников
22
Анюков
31
Ткачук
31
Ткачук
22
Анюков
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
79
Константин Троянов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
Остались в запасе
79
Константин Троянов
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Ахмат - Зенит
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Сергей Николаевич Анохин (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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