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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 13 марта 2011
Ахмат
13.03.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
14'
Д. Лазович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Зенит
Желтая карточка
Тиуи
+2
Замена
С. Петров
️️️️
С. Хусти
Замена
А. Кацаев
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
С. Хусти
Замена
В. Файзулин
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Д. Лазович
Замена
М. Мгуни
️️️️
Л. Гвазава
Замена
Тиуи
️️️️
Ш. Асильдаров
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лазович
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
40
Благо
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Игорь Чеминава
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
10
Адлан Кацаев
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-1-3-2
31
Годзюр
33
Ятченко
24
Польчак
8
Омельянчук
40
Уциев
8
Маурисио
40
Благо
25
Эссаме
6
Гвазава
9
Асильдаров
9
Садаев
4-4-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
3
Лукович
5
Чеминава
10
Данни
18
Зырянов
15
Широков
9
Хусти
11
Ионов
27
Лазович
8
Маурисио
10
Кацаев
10
Кацаев
8
Маурисио
6
Гвазава
27
Мгуни
27
Мгуни
6
Гвазава
9
Асильдаров
28
Тиуи
28
Тиуи
9
Асильдаров
9
Хусти
98
Петров
98
Петров
9
Хусти
27
Лазович
20
Файзулин
20
Файзулин
27
Лазович
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
Главный тренер
Рууд Гуллит
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
Остались в запасе
0
Николас Пеньяилильо
ЦЗ
30
Юрий Жевнов
ВР
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) "Россия 2" 18:25 (прямая)
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