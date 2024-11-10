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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Зенит
Ахмат - Зенит: обзор матча 10 ноября 2024
Ахмат
10.11.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
2'
А. Адамов
9'
Г. Мантуан
21'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Зенит
Красная карточка
В. Камилов
90'
+5
88'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
А. Мостовой
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Кассьерра
81'
Желтая карточка
В. Барриос
Замена
С. Ковачев
️️️️
М. Самородов
77'
Замена
М. Луна Диале
️️️️
Д. Уткин
73'
67'
Замена
Педро
️️️️
Г. Мантуан
63'
Замена
А. Соболев
️️️️
Л. Гонду
Желтая карточка
Л. Садулаев
51'
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
В. Караваев
21'
ГОЛ! 1:2!
М. Кассьерра
9'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
М. Кассьерра
ГОЛ! 1:0!
А. Адамов
Пас отдал
Л. Садулаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
0
Антон Швец
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Мауро Луна Диале
АП
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Зенит
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-4-1
88
Шелия
95
Адамов
75
Гандри
2
Жиров
53
Тодорович
0
Швец
47
Уткин
11
Исмаэл
7
Садулаев
18
Камилов
20
Самородов
3-3-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
33
Нино
16
Эракович
15
Караваев
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
77
Мостовой
32
Гонду
9
Кассьерра
47
Уткин
11
Луна Диале
11
Луна Диале
47
Уткин
20
Самородов
10
Ковачев
10
Ковачев
20
Самородов
77
Мостовой
4
Горшков
4
Горшков
77
Мостовой
15
Караваев
28
Алип
28
Алип
15
Караваев
9
Кассьерра
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Кассьерра
31
Мантуан
20
Педро
20
Педро
31
Мантуан
32
Гонду
7
Соболев
7
Соболев
32
Гонду
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
1
Давид Бязров
ВР
5
Родригао
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
22
8
Офсайды
1
2
Количество передач
389
470
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Нагучев, Ахмадов)
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