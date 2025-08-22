Введите ваш ник на сайте
«Рома» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.80

22 августа 2025 9:10
Рома - Болонья
23 авг. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Ромы»
Сделать ставку

Открытие нового сезона Серии А подарит интересное противостояние на «Олимпико», где «Рома» примет «Болонью». Оба клуба завершили предсезонную подготовку серией товарищеских матчей, но теперь пришло время официальных встреч. Хозяева подходят к старту чемпионата с устойчивой атакующей формой, в то время как гости демонстрируют результативность, но при этом нестабильны в обороне.

«Рома»

«Рома» провела насыщенную предсезонку, чередуя уверенные победы с неудачами. Команда одержала победу над «Лансом» (2:0) и «Канном» (3:0), а также выиграла у «Эвертона» (1:0). Были и проблемы, как поражение от «Астон Виллы» (0:4), однако встреча с «Al Suqoor» (2:2) показала готовность забивать даже в сложных условиях.

В прошлом сезоне римляне завершили выступление в Серии А победой над «Торино» (2:0), и на этой победной ноте входят в новый чемпионат. Команда отличается стабильной реализацией моментов: в 17 последних матчах в Серии А «Рома» обязательно забивала, а в последних 5 встречах в среднем забивала 1.60 гола за игру. При этом оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей за 5 матчей.

«Болонья»

«Болонья» провела агрессивную предсезонку, отличаясь высокой результативностью: 15 голов в 5 последних матчах. Команда разгромила «Виртус Верону» (7:0), обыграла «Левадиакос» (3:2) и «Штутгарт» (1:0), но проиграла ОФИ (2:4) и «Вис Пезаро» (2:3). Последнее официальное поражение от «Дженоа» (1:3) стало третьим подряд в Серии А, что подчеркивает наличие системных проблем.

При этом «Болонья» остаeтся крайне опасной в атаке – команда забивает в 11 матчах подряд, в среднем – по 3 гола за игру в последних 5 встречах. Однако и пропускает она много – 1.80 гола за игру за тот же период. На старте сезона это может оказаться решающим фактором.

Факты о командах

«Рома»

  • Забивает в 17 матчах Серии А подряд
  • В последних 5 играх в Серии А – 8 забитых мячей
  • В 7 из 9 последних матчей не проигрывала
  • В среднем 1.60 забитых и 1.20 пропущенных за 5 матчей
  • Забивает в 28 из 30 последних матчей

«Болонья»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Обязательно забивает в 11 последних матчах
  • В последних 5 играх – 15 голов
  • В среднем 3.00 забитых и 1.80 пропущенных голов за игру

Личные встречи
48% (16)
30% (10)
21% (7)
55
Забитых мячей
35
1.67
В среднем за матч
1.06
5:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
12.01.2025
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 3
10.11.2024
Болонья
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 3
22.04.2024
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2 : 0
17.12.2023
Рома
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 0
14.05.2023
Рома
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
04.01.2023
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
0 : 0
01.05.2022
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
1 : 0
01.12.2021
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1 : 0
11.04.2021
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 5
13.12.2020
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
2 : 3
07.02.2020
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 2
22.09.2019
Рома
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
2 : 1
18.02.2019
Болонья
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 0
23.09.2018
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
31.03.2018
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
1 : 0
28.10.2017
Болонья
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 3
09.04.2017
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3 : 0
06.11.2016
Болонья
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1 : 1
11.04.2016
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 2
21.11.2015
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
22.02.2014
Рома
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 0
29.09.2013
Болонья
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
3 : 3
27.01.2013
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 3
16.09.2012
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1 : 1
29.01.2012
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
0 : 2
21.12.2011
Рома
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 1
23.02.2011
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 2
19.09.2010
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
0 : 2
24.03.2010
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
2 : 1
01.11.2009
Болонья
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 1
05.04.2009
Болонья
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
2 : 0
17.12.2008
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 1
08.11.2008
Рома
Показать все

Прогноз на матч

Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды регулярно забивают, но у «Болоньи» видны серьeзные проблемы в обороне. «Рома» имеет более стабильный опыт игры в Серии А, особенно дома, где традиционно действует уверенно. Несмотря на неудачные личные встречи, римляне выглядят предпочтительнее на старте сезона. Их атака в форме, а поддержка трибун даст дополнительный импульс.

«Болонья» будет опасна за счeт скорости и активности в атаке, однако трeхматчевая серия поражений и нестабильная игра в защите ставят под сомнение еe шансы на очки в Риме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

1.80
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Болонья Рома
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 