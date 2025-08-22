Открытие нового сезона Серии А подарит интересное противостояние на «Олимпико», где «Рома» примет «Болонью». Оба клуба завершили предсезонную подготовку серией товарищеских матчей, но теперь пришло время официальных встреч. Хозяева подходят к старту чемпионата с устойчивой атакующей формой, в то время как гости демонстрируют результативность, но при этом нестабильны в обороне.

«Рома»

«Рома» провела насыщенную предсезонку, чередуя уверенные победы с неудачами. Команда одержала победу над «Лансом» (2:0) и «Канном» (3:0), а также выиграла у «Эвертона» (1:0). Были и проблемы, как поражение от «Астон Виллы» (0:4), однако встреча с «Al Suqoor» (2:2) показала готовность забивать даже в сложных условиях.

В прошлом сезоне римляне завершили выступление в Серии А победой над «Торино» (2:0), и на этой победной ноте входят в новый чемпионат. Команда отличается стабильной реализацией моментов: в 17 последних матчах в Серии А «Рома» обязательно забивала, а в последних 5 встречах в среднем забивала 1.60 гола за игру. При этом оборона остаeтся уязвимой – 6 пропущенных мячей за 5 матчей.

«Болонья»

«Болонья» провела агрессивную предсезонку, отличаясь высокой результативностью: 15 голов в 5 последних матчах. Команда разгромила «Виртус Верону» (7:0), обыграла «Левадиакос» (3:2) и «Штутгарт» (1:0), но проиграла ОФИ (2:4) и «Вис Пезаро» (2:3). Последнее официальное поражение от «Дженоа» (1:3) стало третьим подряд в Серии А, что подчеркивает наличие системных проблем.

При этом «Болонья» остаeтся крайне опасной в атаке – команда забивает в 11 матчах подряд, в среднем – по 3 гола за игру в последних 5 встречах. Однако и пропускает она много – 1.80 гола за игру за тот же период. На старте сезона это может оказаться решающим фактором.

Факты о командах

«Рома»

Забивает в 17 матчах Серии А подряд

В последних 5 играх в Серии А – 8 забитых мячей

В 7 из 9 последних матчей не проигрывала

В среднем 1.60 забитых и 1.20 пропущенных за 5 матчей

Забивает в 28 из 30 последних матчей

«Болонья»

Проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Обязательно забивает в 11 последних матчах

В последних 5 играх – 15 голов

В среднем 3.00 забитых и 1.80 пропущенных голов за игру

Прогноз на матч

Матч обещает быть открытым и результативным. Обе команды регулярно забивают, но у «Болоньи» видны серьeзные проблемы в обороне. «Рома» имеет более стабильный опыт игры в Серии А, особенно дома, где традиционно действует уверенно. Несмотря на неудачные личные встречи, римляне выглядят предпочтительнее на старте сезона. Их атака в форме, а поддержка трибун даст дополнительный импульс.

«Болонья» будет опасна за счeт скорости и активности в атаке, однако трeхматчевая серия поражений и нестабильная игра в защите ставят под сомнение еe шансы на очки в Риме.

Рекомендованные ставки