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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 11 апреля 2021
Рома
11.04.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
44'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Майорал
84'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
83'
77'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Б. Рейнолдс
76'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
К. Перес
76'
Желтая карточка
Г. Вильяр
75'
69'
Замена
️️️️
М. Сванберг
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Диавара
68'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Педро
68'
61'
Замена
В. Антов
️️️️
Л. Де Сильвестри
60'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
60'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
44'
38'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
Педро
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-3-1-2-1
83
Миранте
14
Рейнолдс
17
Фасио
3
Ибаньес
23
Манчини
24
Диавара
33
Перес
12
Вильяр
23
Перес
9
Педро
9
Майорал
4-2-2-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Данило
5
Сумаоро
35
Дийкс
22
Схаутен
32
Сванберг
70
Сков Ольсен
21
Сориано
99
Барроу
8
Паласио
9
Педро
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Педро
14
Рейнолдс
2
Карсдорп
2
Карсдорп
14
Рейнолдс
24
Диавара
17
Верету
17
Верету
24
Диавара
23
Перес
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
23
Перес
9
Майорал
15
Пасторе
15
Пасторе
9
Майорал
29
Де Сильвестри
6
Антов
6
Антов
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
8
Домингес
8
Домингес
22
Схаутен
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
Остались в запасе
Рома
Болонья
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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