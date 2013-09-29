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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 29 сентября 2013
Рома
29.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
5 : 0
Завершен
Болонья
8'
А. Флоренци
17'
Жервиньо
26'
М. Бенатиа
62'
Жервиньо
85'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Желтая карточка
Д. Де Росси
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
А. Льяич
Пас отдал
М. Пьянич
85'
79'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
А. Диаманти
Замена
М. Боррьелло
️️️️
А. Флоренци
78'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
К. Строотман
67'
Замена
А. Льяич
️️️️
Жервиньо
65'
64'
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 4:0!
Жервиньо
Пас отдал
К. Строотман
62'
49'
Желтая карточка
А. Диаманти
46'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Д. Перес
40'
Желтая карточка
А. Морлео
28'
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 3:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
Ф. Тотти
26'
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Пас отдал
Ф. Тотти
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
4
Бенатиа
35
Торосидис
25
Кастан
42
Бальдзаретти
24
Флоренци
16
Де Росси
15
Пьянич
8
Строотман
27
Жервиньо
10
Тотти
3-2-3-1-1
23
Курчи
17
Мантовани
3
Морлео
15
Антонссон
13
Гарич
93
Лаксальт
15
Перес
33
Коне
24
Пациенца
23
Диаманти
9
Кристальдо
27
Жервиньо
22
Льяич
22
Льяич
27
Жервиньо
8
Строотман
11
Таддеи
11
Таддеи
8
Строотман
24
Флоренци
22
Боррьелло
22
Боррьелло
24
Флоренци
24
Пациенца
21
Крхин
21
Крхин
24
Пациенца
15
Перес
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
15
Перес
23
Диаманти
9
Бьянки
9
Бьянки
23
Диаманти
Остались в запасе
Рома
Болонья
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
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