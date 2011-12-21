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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 21 декабря 2011
Болонья
21.12.2011, среда, 23:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рома
17'
Р. Таддеи
40'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Замена
Ф. Вивиани
️️️️
Ф. Симплисио
Красная карточка
Д. Портанова
Замена
М. Антонссон
️️️️
П. Коне
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Л. Греко
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
П. Коне
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Ф. Казарини
ГОЛ! 0:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Э. Ламела
20'
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
А. Диаманти
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Таддеи
Желтая карточка
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
33
Панайотис Коне
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
4-3-2-1
1
Жилле
3
Морлео
24
Раджи
90
Портанова
15
Креспо
5
Казарини
15
Перес
33
Коне
23
Диаманти
11
Рамирес
9
Ди Вайо
3-4-1-2
1
Стекеленбург
4
Жуан
5
Хайнце
20
Рози
11
Таддеи
16
Де Росси
15
Пьянич
30
Симплисио
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
33
Коне
15
Антонссон
15
Антонссон
33
Коне
5
Казарини
16
Мудингай
16
Мудингай
5
Казарини
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
30
Симплисио
43
Вивиани
43
Вивиани
30
Симплисио
15
Пьянич
19
Греко
19
Греко
15
Пьянич
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
Остались в запасе
Болонья
Рома
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Болонья - Рома
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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