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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 04 января 2023
Рома
04.01.2023, среда, 18:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
6'
Л. Пеллегрини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Болонья
90'
+7
Желтая карточка
Н. Домингес
85'
Желтая карточка
М. Эбишер
82'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
С. Пош
Желтая карточка
З. Челик
76'
Замена
Э. Бове
️️️️
П. Дибала
74'
69'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
65'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Г. Медель
65'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Эль-Шаарави
65'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Тахирович
64'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Н. Дзаньоло
60'
57'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Сориано
Желтая карточка
Р. Ибаньес
33'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Пеллегрини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
4-2-3-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
23
Манчини
6
Смоллинг
2
Челик
4
Тахирович
4
Кристанте
8
Эль-Шаарави
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
21
Дибала
4-1-2-1-2
1
Скорупски
5
Сумаоро
4
Пош
26
Лукуми
22
Ликояннис
17
Медель
19
Фергюсон
8
Домингес
21
Сориано
7
Арнаутович
7
Орсолини
8
Эль-Шаарави
59
Залевски
59
Залевски
8
Эль-Шаарави
4
Тахирович
18
Матич
18
Матич
4
Тахирович
21
Дибала
8
Бове
8
Бове
21
Дибала
10
Дзаньоло
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Дзаньоло
22
Ликояннис
20
Камбьясо
20
Камбьясо
22
Ликояннис
4
Пош
8
Пюухтия
8
Пюухтия
4
Пош
17
Медель
22
Схаутен
22
Схаутен
17
Медель
21
Сориано
20
Эбишер
20
Эбишер
21
Сориано
Остались в запасе
Рома
Болонья
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Рома - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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