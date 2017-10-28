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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 28 октября 2017
Рома
28.10.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
33'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
72'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Желтая карточка
Д. Де Росси
71'
69'
Желтая карточка
Б. Петкович
50'
Желтая карточка
Э. Пульгар
48'
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Л. Пеллегрини
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-3-2-2
1
Алиссон
17
Фасио
15
Жуан
24
Флоренци
33
Перес
8
Строотман
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
92
Дефрель
10
Джеко
4-1-2-2-1
1
Да Кошта
17
Крафт
22
Хеландер
21
Гонсалес
25
Масина
5
Пульгар
15
Поли
6
Надь
90
Верди
29
Ди Франческо
9
Петкович
Остались в запасе
Рома
Болонья
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Рома - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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