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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 17 декабря 2008
Рома
17.12.2008, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Болонья
83'
М. Вучинич
86'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Болонья
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 2:0!
М. Вучинич
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
Ж. Менез
Желтая карточка
Д. Маркини
Замена
Д. Коэльо
️️️️
К. Аморозо
Замена
М. Вучинич
️️️️
В. Монтелла
Замена
Д. Маркини
️️️️
Л. Лавеккия
Замена
️️️️
С. Вольпи
Замена
Й. Риисе
️️️️
К. Пануччи
14'
Желтая карточка
С. Вольпи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
27
Марко Кассетти
ЛАЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
12
Сисиньо
ПАЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
51
Симоне Лориа
ОП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Жулио Баптиста
АП
7
Жереми Менез
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Диего Родригес
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
0
Кристиан Аморозо
ЛП
7
Давиде Каррус
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Валерио Вирга
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
6
Диего Коэльо
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Марко Берначчи
ЦФ
2-3-3-1-1
5
Мексес
0
Пануччи
27
Кассетти
51
Лориа
12
Сисиньо
4
Бриги
16
Де Росси
7
Менез
10
Баптиста
0
Монтелла
4-4-1-1
13
Коломбо
0
Лавеккия
3
Бритос
0
Кастеллини
0
Родригес
0
Сезар
7
Каррус
0
Вольпи
0
Аморозо
10
Адаилтон
0
Мараццина
0
Пануччи
6
Риисе
6
Риисе
0
Пануччи
0
Монтелла
9
Вучинич
9
Вучинич
0
Монтелла
7
Менез
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
7
Менез
0
Лавеккия
5
Маркини
5
Маркини
0
Лавеккия
0
Аморозо
6
Коэльо
6
Коэльо
0
Аморозо
Остались в запасе
Рома
Болонья
0
Валерио Вирга
ЦП
12
Жулио Сержио
ВР
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Марко Берначчи
ЦФ
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
0
Валерио Вирга
ЦП
12
Жулио Сержио
ВР
10
Франческо Тотти
ЦФ
Остались в запасе
0
Марко Берначчи
ЦФ
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"7ТВ" 23:00 (прямая)
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