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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 01 декабря 2021
Болонья
01.12.2021, среда, 20:30
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Рома
35'
М. Сванберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Р. Карсдорп
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Домингес
90'
+1
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Барроу
90'
Желтая карточка
Л. Скорупски
87'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
А. Сков Ольсен
80'
73'
Замена
М. Винья
️️️️
Д. Манчини
72'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
64'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Ж. Верету
59'
Желтая карточка
К. Перес
52'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
С. Эль-Шаарави
46'
Замена
К. Перес
️️️️
А. Диавара
45'
+1
Желтая карточка
Т. Абрахам
Желтая карточка
Р. Сориано
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Сванберг
Пас отдал
Н. Домингес
35'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Арнаутович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Аарон Хики
ЛП
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Скорупски
5
Сумаоро
3
Теате
17
Медель
2
Хики
8
Домингес
32
Сванберг
70
Сков Ольсен
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
6
Смоллинг
23
Манчини
3
Ибаньес
24
Диавара
22
Мхитарян
17
Верету
10
Дзаньоло
8
Эль-Шаарави
18
Абрахам
70
Сков Ольсен
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
7
Арнаутович
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Арнаутович
8
Домингес
25
Вигнато
25
Вигнато
8
Домингес
99
Барроу
7
Орсолини
7
Орсолини
99
Барроу
23
Манчини
6
Винья
6
Винья
23
Манчини
17
Верету
4
Кристанте
4
Кристанте
17
Верету
24
Диавара
23
Перес
23
Перес
24
Диавара
8
Эль-Шаарави
14
Шомуродов
14
Шомуродов
8
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Болонья
Рома
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Болонья - Рома
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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