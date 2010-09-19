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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 19 сентября 2010
Рома
19.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
7'
М. Боррьелло
59'
М. Рубин (АГ)
77'
М. Ди Вайо
90'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
М. Ди Вайо
ГОЛ! 2:2!
М. Ди Вайо
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Л. Силигарди
ГОЛ! 2:1!
М. Ди Вайо
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Ж. Менез
Замена
Ф. Казарини
️️️️
И. Радованович
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Рубин
Замена
М. Бриги
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Х. Хименес
️️️️
Д. Папони
Желтая карточка
М. Рубин
Замена
Г. Бурдиссо
️️️️
М. Кассетти
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
20
Рози
5
Мексес
4
Жуан
27
Кассетти
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
7
Менез
10
Тотти
22
Боррьелло
4-1-2-3
2
Вивиано
13
Гарич
90
Портанова
3
Бритос
33
Рубин
16
Радованович
15
Перес
16
Мудингай
35
Папони
9
Ди Вайо
26
Силигарди
27
Кассетти
2
Бурдиссо
2
Бурдиссо
27
Кассетти
16
Де Росси
4
Бриги
4
Бриги
16
Де Росси
7
Менез
30
Симплисио
30
Симплисио
7
Менез
16
Радованович
5
Казарини
5
Казарини
16
Радованович
26
Силигарди
69
Меджиорини
69
Меджиорини
26
Силигарди
35
Папони
77
Хименес
77
Хименес
35
Папони
Остались в запасе
Рома
Болонья
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
12
Сисиньо
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Рома - Болонья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
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