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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 16 сентября 2012
Рома
16.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
6'
А. Флоренци
16'
Э. Ламела
72'
А. Джилардино
73'
А. Диаманти
90'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
90'
ГОЛ! 2:3!
А. Джилардино
88'
Желтая карточка
А. Диаманти
Желтая карточка
Ф. Тотти
87'
76'
Замена
Г. Гарич
️️️️
А. Морлео
Замена
Маркиньос
️️️️
И. Пирис
75'
73'
ГОЛ! 2:2!
А. Диаманти
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Джилардино
Пас отдал
П. Коне
Замена
Н. Лопес
️️️️
Э. Ламела
69'
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Пьянич
69'
68'
Желтая карточка
А. Морлео
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
51'
46'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Т. Гуаренте
46'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
Д. Перес
Желтая карточка
Л. Кастан
35'
Желтая карточка
П. Тахцидис
31'
Желтая карточка
И. Пирис
25'
17'
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
Пас отдал
И. Пирис
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Флоренци
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Диего Перес
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
16
Марко Мотта
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
49
Жуниор Талло
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стекеленбург
4
Пирис
25
Кастан
8
Бурдиссо
42
Бальдзаретти
24
Флоренци
15
Пьянич
77
Тахцидис
9
Ламела
10
Тотти
21
Дестро
4-4-1-1
30
Альярди
15
Перес
3
Черубин
15
Антонссон
3
Морлео
16
Мотта
8
Таидер
17
Гуаренте
33
Коне
23
Диаманти
19
Джилардино
4
Пирис
5
Маркиньос
5
Маркиньос
4
Пирис
15
Пьянич
77
Маркиньо
77
Маркиньо
15
Пьянич
9
Ламела
11
Лопес
11
Лопес
9
Ламела
3
Морлео
13
Гарич
13
Гарич
3
Морлео
17
Гуаренте
24
Пациенца
24
Пациенца
17
Гуаренте
15
Перес
56
Пульцетти
56
Пульцетти
15
Перес
Остались в запасе
Рома
Болонья
47
Джонатан Лукка
ЦП
12
Томас Шведкаускас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
12
Томас Шведкаускас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
23
Джанлука Курчи
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Болонья
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Олимпико
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