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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 14 мая 2023
Болонья
14.05.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Рома
90'
+1
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
Р. Орсолини
80'
76'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Тахирович
70'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
О. Сольбаккен
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Арнаутович
70'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Л. Де Сильвестри
69'
Замена
Н. Моро
️️️️
Л. Фергюсон
69'
54'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
А. Белотти
54'
Замена
Э. Бове
️️️️
Д. Вейналдум
54'
Замена
Д. Манчини
️️️️
З. Челик
Желтая карточка
К. Бонифази
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Рома
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
29
Маттео Фаласка
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
18
Неманья Матич
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
20
Камбьясо
33
Бонифази
4
Соса
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
19
Фергюсон
8
Домингес
99
Барроу
7
Орсолини
7
Арнаутович
4-4-1-1
99
Свилар
2
Челик
2
Миссори
3
Ибаньес
59
Залевски
2
Камара
4
Тахирович
23
Вейналдум
4
Кристанте
9
Сольбаккен
11
Белотти
29
Де Сильвестри
22
Ликояннис
22
Ликояннис
29
Де Сильвестри
19
Фергюсон
6
Моро
6
Моро
19
Фергюсон
7
Арнаутович
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Арнаутович
2
Челик
23
Манчини
23
Манчини
2
Челик
4
Тахирович
18
Матич
18
Матич
4
Тахирович
23
Вейналдум
8
Бове
8
Бове
23
Вейналдум
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
9
Сольбаккен
11
Белотти
18
Абрахам
18
Абрахам
11
Белотти
Остались в запасе
Болонья
Рома
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
29
Маттео Фаласка
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
29
Маттео Фаласка
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Болонья - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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