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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 17 декабря 2023
Болонья
17.12.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 0
Завершен
Рома
37'
Н. Моро
49'
Р. Кристенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Рома
Замена
К. Урбански
️️️️
А. Салемакерс
88'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Фергюсон
88'
82'
Замена
З. Челик
️️️️
Д. Манчини
81'
Замена
Н. Писилли
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
В. Кристиансен
75'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Н. Моро
75'
72'
Желтая карточка
Э. Бове
Желтая карточка
Р. Фройлер
66'
66'
Желтая карточка
Л. Паредес
64'
Замена
Э. Бове
️️️️
Р. Саншеш
64'
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Льоренте
Замена
Д. Лукуми
️️️️
С. Беукема
58'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Р. Кристенсен
49'
46'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Л. Фергюсон
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Н. Моро
Пас отдал
Д. Ндой
37'
36'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
С. Беукема
33'
10'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Желтая карточка
А. Салемакерс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
34
Виктор Кристиансен
ПЗ
56
Алексис Салемакерс
ЛВ
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К)
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛАЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПАЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К)
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-3-2-1
1
Равалья
33
Калафьори
4
Пош
31
Беукема
34
Кристиансен
19
Фройлер
6
Моро
19
Фергюсон
56
Салемакерс
14
Ндой
11
Зиркзее
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Льоренте
26
Н'Дика
5
Кристенсен
5
Паредес
37
Спинаццола
4
Кристанте
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
34
Кристиансен
22
Ликояннис
22
Ликояннис
34
Кристиансен
31
Беукема
26
Лукуми
26
Лукуми
31
Беукема
19
Фергюсон
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
19
Фергюсон
56
Салемакерс
82
Урбански
82
Урбански
56
Салемакерс
6
Моро
20
Эбишер
20
Эбишер
6
Моро
23
Манчини
2
Челик
2
Челик
23
Манчини
Саншеш
8
Бове
8
Бове
Саншеш
7
Пеллегрини
61
Писилли
61
Писилли
7
Пеллегрини
37
Спинаццола
8
Саншеш
8
Саншеш
37
Спинаццола
3
Льоренте
20
Азмун
20
Азмун
3
Льоренте
Остались в запасе
Болонья
Рома
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Болонья - Рома
4
4
Всего ударов по воротам
6
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
0
2
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
319
158
Сейвы
2
0
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.15
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ренато ДальАра
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