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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 05 апреля 2009
Рома
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
12'
Ф. Тотти (П)
58'
Ф. Тотти (П)
27'
М. Мараццина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Желтая карточка
Ф. Мексес
+3
Замена
В. Монтелла
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
М. Мутарелли
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
Д. Писарро
️️️️
Й. Риисе
Желтая карточка
М. Мутарелли
Замена
️️️️
Д. Бомбардини
Желтая карточка
М. Кастеллини
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Тотти
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 1:1!
М. Мараццина
17'
Замена
М. Мараццина
️️️️
Л. Лавеккия
15'
Желтая карточка
Д. Бомбардини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
12'
11'
Травма
Л. Лавеккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
20
Симоне Перротта
АП
7
Жереми Менез
АП
0
Макс Тонетто
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
4
Маттео Бриги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Марсело Кастеллини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
74
Давиде Бомбардини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
0
Луиджи Лавеккия
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Рома
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
4-2-2-2
32
Дони
6
Риисе
0
Пануччи
5
Мексес
16
Мотта
16
Де Росси
0
Тонетто
7
Менез
20
Перротта
4
Бриги
10
Тотти
3-4-1-1
40
Яннарилли
18
Морас
19
Терци
0
Кастеллини
0
Лавеккия
16
Мудингай
0
Вольпи
74
Бомбардини
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
6
Риисе
7
Писарро
7
Писарро
6
Риисе
10
Тотти
0
Монтелла
0
Монтелла
10
Тотти
7
Менез
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Менез
20
Мутарелли
80
Мингаццини
80
Мингаццини
20
Мутарелли
0
Лавеккия
0
Мараццина
0
Мараццина
0
Лавеккия
Остались в запасе
Рома
Болонья
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
0
Диего Родригес
ЛЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Рома - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
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