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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 29 января 2012
Рома
29.01.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
62'
М. Пьянич
56'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
+3
Замена
Н. Черубин
️️️️
А. Раджи
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Г. Гарич
Замена
С. Перротта
️️️️
М. Пьянич
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Диаманти
ГОЛ! 1:1!
М. Пьянич
Замена
Б. Кркич
️️️️
Э. Ламела
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Л. Греко
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
М. Ди Вайо
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Ж. Жилле
Желтая карточка
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
3-4-1-2
1
Стекеленбург
5
Хайнце
4
Жуан
20
Рози
19
Греко
5
Гаго
15
Пьянич
11
Таддеи
9
Ламела
10
Тотти
16
Борини
3-2-3-1-1
1
Жилле
15
Антонссон
24
Раджи
90
Портанова
13
Гарич
3
Морлео
8
Таидер
15
Перес
16
Мудингай
23
Диаманти
9
Ди Вайо
15
Пьянич
20
Перротта
20
Перротта
15
Пьянич
19
Греко
30
Симплисио
30
Симплисио
19
Греко
9
Ламела
9
Кркич
9
Кркич
9
Ламела
24
Раджи
3
Черубин
3
Черубин
24
Раджи
13
Гарич
15
Креспо
15
Креспо
13
Гарич
23
Диаманти
77
Хименес
77
Хименес
23
Диаманти
Остались в запасе
Рома
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
43
Федерико Вивиани
ЦП
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
21
Рене Крхин
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Рома - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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