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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 07 февраля 2020
Рома
07.02.2020, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
22'
С. Денсвил (АГ)
72'
Г. Мхитарян
16'
Р. Орсолини
26'
М. Барроу
51'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
88'
Желтая карточка
Л. Скорупски
Желтая карточка
Б. Перес
85'
Красная карточка
Б. Кристанте
80'
ГОЛ! 2:3!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Б. Перес
72'
59'
Желтая карточка
М. Бани
Желтая карточка
Д. Сантон
59'
55'
Желтая карточка
Й. Схаутен
51'
ГОЛ! 1:3!
М. Барроу
Пас отдал
М. Сванберг
38'
Желтая карточка
М. Сванберг
26'
ГОЛ! 1:2!
М. Барроу
Пас отдал
С. Денсвил
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Денсвил
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
М. Барроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
4-3-1-2
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
6
Смоллинг
18
Сантон
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
7
Ундер
10
Джеко
8
Перотти
4-3-3
1
Скорупски
5
Томиясу
5
Данило
4
Денсвил
13
Бани
22
Схаутен
32
Сванберг
21
Сориано
99
Барроу
8
Паласио
7
Орсолини
Остались в запасе
Рома
Болонья
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Рома - Болонья
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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