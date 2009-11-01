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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 01 ноября 2009
Рома
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
35'
М. Вучинич
52'
С. Перротта
32'
Б. Мартинс Адаилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Болонья
Замена
М. Мараццина
️️️️
Н. Мингаццини
Замена
Л. Виджиани
️️️️
Ф. Валиани
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Ж. Менез
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Мотта
Замена
П. Освальдо
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
С. Перротта
ГОЛ! 2:1!
С. Перротта
Замена
М. Андреолли
️️️️
Жуан
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Желтая карточка
М. Вучинич
ГОЛ! 1:1!
М. Вучинич
ГОЛ! 0:1!
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
Д. Тедеско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
0
Лука Виджиани
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
16
Мотта
8
Губерти
7
Писарро
4
Бриги
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
4-4-1-1
2
Вивиано
18
Морас
24
Раджи
90
Портанова
0
Ланна
80
Валиани
76
Тедеско
16
Мудингай
80
Мингаццини
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
4
Жуан
3
Андреолли
3
Андреолли
4
Жуан
16
Мотта
12
Сисиньо
12
Сисиньо
16
Мотта
7
Менез
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Менез
80
Валиани
0
Виджиани
0
Виджиани
80
Валиани
10
Адаилтон
10
Освальдо
10
Освальдо
10
Адаилтон
80
Мингаццини
0
Мараццина
0
Мараццина
80
Мингаццини
Остались в запасе
Рома
Болонья
12
Жулио Сержио
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
91
Рикардо Фати
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Рома - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Олимпико
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