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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 22 февраля 2014
Болонья
22.02.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Рома
37'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
81'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
Д. Москарделли
️️️️
Ч. Натали
78'
74'
Замена
М. Бастос
️️️️
М. Дестро
Желтая карточка
Ибсон
64'
Замена
А. Мантовани
️️️️
Н. Черубин
62'
61'
Замена
К. Строотман
️️️️
М. Пьянич
Замена
Ибсон
️️️️
Г. Гарич
57'
53'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
45'
+1
Желтая карточка
А. Романьоли
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Пьянич
34'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Болонья
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
3-2-3-2
23
Курчи
14
Натали
15
Антонссон
3
Черубин
3
Морлео
13
Гарич
7
Христодулопулос
33
Коне
21
Крхин
9
Кристальдо
9
Бьянки
4-4-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
4
Бенатиа
25
Кастан
26
Романьоли
11
Таддеи
15
Пьянич
16
Де Росси
44
Наингголан
27
Жервиньо
21
Дестро
3
Черубин
17
Мантовани
17
Мантовани
3
Черубин
13
Гарич
80
Ибсон
80
Ибсон
13
Гарич
14
Натали
9
Москарделли
9
Москарделли
14
Натали
21
Дестро
7
Бастос
7
Бастос
21
Дестро
15
Пьянич
8
Строотман
8
Строотман
15
Пьянич
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
Остались в запасе
Болонья
Рома
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Маттео Малаголи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Болонья - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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