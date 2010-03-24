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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 24 марта 2010
Болонья
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Рома
48'
Й. Риисе
82'
Ж. Баптиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Желтая карточка
А. Раджи
Желтая карточка
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Н. Мингаццини
ГОЛ! 0:2!
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Л. Тони
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Ф. Модесто
Желтая карточка
С. Ланна
Замена
А. Черчи
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
М. Вучинич
Замена
М. Ди Вайо
️️️️
М. Салайета
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Х. Хименес
ГОЛ! 0:1!
Й. Риисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
0
Ланна
18
Морас
90
Портанова
24
Раджи
32
Модесто
16
Мудингай
80
Мингаццини
24
Буске
77
Хименес
17
Салайета
4-3-3
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
16
Де Росси
7
Писарро
9
Вучинич
18
Тони
7
Менез
32
Модесто
5
Казарини
5
Казарини
32
Модесто
77
Хименес
10
Адаилтон
10
Адаилтон
77
Хименес
17
Салайета
9
Ди Вайо
9
Ди Вайо
17
Салайета
9
Вучинич
10
Баптиста
10
Баптиста
9
Вучинич
7
Менез
7
Черчи
7
Черчи
7
Менез
Остались в запасе
Болонья
Рома
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Болонья - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренато ДальАра
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