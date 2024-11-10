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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Болонья
Рома - Болонья: обзор матча 10 ноября 2024
Рома
10.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 3
Завершен
Болонья
63'
С. Эль-Шаарави
82'
С. Эль-Шаарави
25'
С. Кастро
66'
Р. Орсолини
77'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Болонья
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
90'
+6
87'
Желтая карточка
Й. Карлссон
Желтая карточка
Д. Манчини
87'
84'
Замена
Н. Казале
️️️️
Р. Орсолини
ГОЛ! 2:3!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Э. Шомуродов
82'
Замена
Л. Паредес
️️️️
К. Коне
80'
77'
ГОЛ! 1:3!
Й. Карлссон
Пас отдал
Х. Миранда
68'
Желтая карточка
Х. Миранда
68'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
С. Кастро
67'
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
Й. Одгор
66'
ГОЛ! 1:2!
Р. Орсолини
Пас отдал
С. Кастро
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
63'
Замена
С. Даль
️️️️
З. Челик
61'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Н. Писилли
61'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
М. Соуле
57'
46'
Замена
С. Пош
️️️️
Л. Де Сильвестри
45'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Кастро
23'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Д. Ндой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Куадио Коне
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К)
ПЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-3-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
17
Коне
4
Кристанте
61
Писилли
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
4-2-1-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
31
Беукема
26
Лукуми
33
Миранда
19
Фройлер
4
Побега
14
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
7
Орсолини
2
Челик
26
Даль
26
Даль
2
Челик
17
Коне
5
Паредес
5
Паредес
17
Коне
61
Писилли
8
Бальданци
8
Бальданци
61
Писилли
18
Соуле
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Соуле
29
Де Сильвестри
4
Пош
4
Пош
29
Де Сильвестри
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
14
Ндой
21
Карлссон
21
Карлссон
14
Ндой
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Рома
Болонья
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
23
Сауд Абдулхамид
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Рома - Болонья
2
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
21
Офсайды
1
0
Количество передач
415
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.75
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Олимпико
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