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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Рома
Болонья - Рома: обзор матча 27 января 2013
Болонья
27.01.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 3
Завершен
Рома
17'
А. Джилардино
26'
М. Габбиадини
54'
К. Паскуато
9'
А. Флоренци
18'
П. Освальдо
74'
П. Тахцидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Рома
Замена
М. Аберо
️️️️
П. Коне
85'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
77'
76'
Желтая карточка
П. Тахцидис
74'
ГОЛ! 3:3!
П. Тахцидис
Пас отдал
Ф. Тотти
73'
Замена
В. Торосидис
️️️️
И. Пирис
Желтая карточка
А. Морлео
69'
Желтая карточка
Д. Перес
64'
Замена
Р. Крхин
️️️️
С. Таидер
63'
60'
Желтая карточка
М. Пьянич
58'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
58'
Замена
Додо
️️️️
Ф. Бальдзаретти
ГОЛ! 3:2!
К. Паскуато
54'
Замена
К. Паскуато
️️️️
М. Габбиадини
49'
Желтая карточка
П. Коне
42'
ГОЛ! 2:2!
М. Габбиадини
Пас отдал
Ф. Соренсен
26'
18'
ГОЛ! 1:2!
П. Освальдо
Пас отдал
М. Пьянич
ГОЛ! 1:1!
А. Джилардино
17'
11'
Желтая карточка
И. Пирис
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Флоренци
Пас отдал
Ф. Тотти
Желтая карточка
М. Мотта
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
4-3-1-2
30
Альярди
3
Морлео
4
Соренсен
15
Антонссон
16
Мотта
15
Перес
8
Таидер
33
Коне
23
Диаманти
11
Габбиадини
19
Джилардино
3-2-3-2
1
Гойкоэчеа
4
Пирис
25
Кастан
8
Бурдиссо
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
15
Пьянич
77
Тахцидис
4
Брэдли
10
Освальдо
10
Тотти
33
Коне
20
Аберо
20
Аберо
33
Коне
8
Таидер
21
Крхин
21
Крхин
8
Таидер
11
Габбиадини
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Габбиадини
42
Бальдзаретти
16
Додо
16
Додо
42
Бальдзаретти
4
Пирис
35
Торосидис
35
Торосидис
4
Пирис
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
Остались в запасе
Болонья
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Болонья - Рома
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Ренато ДальАра
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