Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65

11 августа 2025 9:24
Зенит - Рубин
12 авг. 2025, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа A, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Зенита» и обе забьют
Сделать ставку

12 августа на «Стадионе Санкт-Петербург» «Зенит» примет «Рубин» в рамках 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Обе команды уже встречались в чемпионате две недели назад, тогда матч завершился результативной ничьей 2:2. Теперь соперники снова сойдутся, но уже в кубковом формате, где цена ошибки выше.

«Зенит»

Петербургский клуб показывает стабильную результативность, но оборона в этом сезоне не выглядит безупречной: 6 пропущенных мячей в последних 5 играх и серия из 8 матчей с пропущенными голами. В атаке «Зенит» забивает в 11 из 13 последних встреч, в среднем 1,4 гола за игру. Последние результаты – победа над «Ахматом» в Кубке (2:1), ничья с ЦСКА (1:1) и минимальное поражение от того же «Ахмата» в лиге – подтверждают, что команда готова атаковать, но может допускать ошибки в обороне.

«Рубин»

Казанцы находятся в хорошей форме: 9 забитых мячей за последние 5 встреч и голы в 17 матчах подряд. При этом оборона менее надeжна – 8 пропущенных голов в тех же 5 играх (1,6 в среднем). В Кубке России команда начала уверенно, обыграв «Оренбург» 2:0, а в чемпионате обыграла «Сочи» и «Ахмат». Единственное серьeзное поражение – 1:5 от ЦСКА в прошлом туре РПЛ – показало, что «Рубин» уязвим против топовых соперников, особенно в обороне.

Факты о командах

«Зенит»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 11 из 13 последних игр
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Рубин»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 17 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1,6 гола за игру за последние 5 встреч

Личные встречи
53% (26)
20% (10)
27% (13)
90
Забитых мячей
57
1.84
В среднем за матч
1.16
6:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, 2 тур
Зенит
3 : 0
12.08.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
2 : 2
27.07.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4 : 0
30.03.2025
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 0
17.09.2024
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
0 : 1
14.08.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
0 : 4
27.07.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0 : 2
24.04.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0 : 3
17.09.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 2
28.02.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
1 : 3
20.09.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2 : 1
08.03.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1 : 2
24.10.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
1 : 2
23.11.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
5 : 0
21.09.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
1 : 2
09.12.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
0 : 1
13.08.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 0
05.11.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Зенит
2 : 1
22.07.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0 : 2
02.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
4 : 1
19.09.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
4 : 2
13.03.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
1 : 3
24.08.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
1 : 1
12.04.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
03.12.2014
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Зенит
6 : 2
06.04.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Рубин
2 : 1
21.07.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Рубин
1 : 0
10.03.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Зенит
1 : 2
25.08.2012
Рубин
Суперкубок России,
Зенит
0 : 2
14.07.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Рубин
2 : 2
02.05.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Зенит
1 : 1
25.03.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
2 : 3
18.09.2011
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
2 : 2
15.05.2011
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Рубин
2 : 2
20.11.2010
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Зенит
2 : 0
31.07.2010
Рубин
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0 : 0
21.11.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
0 : 0
25.07.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
4 : 1
10.08.2008
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
1 : 3
30.03.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1 : 4
23.09.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 1
20.05.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
3 : 0
25.10.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
1 : 0
14.05.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 1
29.10.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
26.06.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 1
16.10.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
4 : 3
07.04.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
1 : 2
27.09.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
1 : 0
19.04.2003
Рубин
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды располагают сильными линиями атаки, но уязвимы в обороне. «Зенит» будет стремиться контролировать игру и использовать преимущество своего поля, однако «Рубин» почти наверняка найдeт момент для гола. Учитывая текущую статистику, сценарий с голами обеих команд выглядит вероятным. При этом хозяева, обладая более сбалансированным составом и опытом решающих матчей, имеют все шансы победить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» и обе забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2,5 гола – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Зенита» и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. Кубок Рубин Зенит
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 