12 августа на «Стадионе Санкт-Петербург» «Зенит» примет «Рубин» в рамках 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Обе команды уже встречались в чемпионате две недели назад, тогда матч завершился результативной ничьей 2:2. Теперь соперники снова сойдутся, но уже в кубковом формате, где цена ошибки выше.

«Зенит»

Петербургский клуб показывает стабильную результативность, но оборона в этом сезоне не выглядит безупречной: 6 пропущенных мячей в последних 5 играх и серия из 8 матчей с пропущенными голами. В атаке «Зенит» забивает в 11 из 13 последних встреч, в среднем 1,4 гола за игру. Последние результаты – победа над «Ахматом» в Кубке (2:1), ничья с ЦСКА (1:1) и минимальное поражение от того же «Ахмата» в лиге – подтверждают, что команда готова атаковать, но может допускать ошибки в обороне.

«Рубин»

Казанцы находятся в хорошей форме: 9 забитых мячей за последние 5 встреч и голы в 17 матчах подряд. При этом оборона менее надeжна – 8 пропущенных голов в тех же 5 играх (1,6 в среднем). В Кубке России команда начала уверенно, обыграв «Оренбург» 2:0, а в чемпионате обыграла «Сочи» и «Ахмат». Единственное серьeзное поражение – 1:5 от ЦСКА в прошлом туре РПЛ – показало, что «Рубин» уязвим против топовых соперников, особенно в обороне.

Факты о командах

«Зенит»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 11 из 13 последних игр

Пропускает в 8 матчах подряд

«Рубин»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 17 матчах подряд

Пропускает в среднем 1,6 гола за игру за последние 5 встреч

Прогноз на матч

Обе команды располагают сильными линиями атаки, но уязвимы в обороне. «Зенит» будет стремиться контролировать игру и использовать преимущество своего поля, однако «Рубин» почти наверняка найдeт момент для гола. Учитывая текущую статистику, сценарий с голами обеих команд выглядит вероятным. При этом хозяева, обладая более сбалансированным составом и опытом решающих матчей, имеют все шансы победить.

