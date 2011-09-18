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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 18 сентября 2011
Рубин
18.09.2011, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
7'
Б. Натхо (П)
23'
С. Кисляк
28'
Р. Широков
50'
Данни
68'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
+3
Желтая карточка
Ю. Жевнов
Желтая карточка
К. Нобоа
Замена
П. Быстров
️️️️
В. Дядюн
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Медведев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
ГОЛ! 2:3!
Данни
Пас отдал
А. Кержаков
ГОЛ! 2:2!
Данни
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Лазович
Замена
Ю. Жевнов
️️️️
В. Малафеев
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
Б. Алвеш
Травма
Данни
ГОЛ! 2:1!
Р. Широков
Пас отдал
Д. Лазович
Желтая карточка
В. Малафеев
ГОЛ! 2:0!
С. Кисляк
11'
Желтая карточка
Р. Широков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
Желтая карточка
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
0
Петр Быстров
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
15
Кисляк
7
Рязанцев
10
Натхо
26
Еременко
16
Нобоа
61
Карадениз
17
Дядюн
4-4-2
16
Малафеев
22
Анюков
3
Лукович
22
Алвеш
4
Кришито
18
Зырянов
15
Широков
27
Денисов
10
Данни
27
Лазович
11
Кержаков
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
17
Дядюн
0
Быстров
0
Быстров
17
Дядюн
61
Карадениз
13
Медведев
13
Медведев
61
Карадениз
16
Малафеев
30
Жевнов
30
Жевнов
16
Малафеев
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
27
Лазович
11
Бухаров
11
Бухаров
27
Лазович
Остались в запасе
Рубин
Зенит
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рубин - Зенит
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:15 (прямая)
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