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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 02 апреля 2017
Рубин
02.04.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
36'
А. Дзюба
40'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Зенит
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кришито
88'
Замена
Маурисио
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
Э. Набиуллин
87'
83'
Вторая желтая
А. Юсупов
81'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Кокорин
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Р. Жемалетдинов
77'
Желтая карточка
Р. Камболов
76'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Я. М'Вила
67'
65'
Желтая карточка
Жулиано
62'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Замена
Р. Рочина
️️️️
И. Ахметов
57'
49'
Желтая карточка
А. Юсупов
40'
ГОЛ! 0:2!
Данни
Пас отдал
А. Кокорин
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
И. Цаллагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
88
Руслан Камболов
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Данни
(К)
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
3
Самбрано
26
Бауэр
6
М'Вила
10
Цакташ
88
Камболов
97
Ахметов
10
Жемалетдинов
9
Жонатас
3-1-2-2-2
99
Лунев
4
Кришито
6
Ломбертс
20
Иванович
15
Цаллагов
4
Юсупов
23
Эрнани
20
Жулиано
10
Данни
9
Кокорин
22
Дзюба
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Жемалетдинов
97
Ахметов
16
Рочина
16
Рочина
97
Ахметов
6
М'Вила
17
Лестьенн
17
Лестьенн
6
М'Вила
20
Жулиано
8
Маурисио
8
Маурисио
20
Жулиано
9
Кокорин
27
Шатов
27
Шатов
9
Кокорин
Остались в запасе
Рубин
Зенит
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
12
Юрий Лодыгин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Юрий Нестеренко
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
50
Никита Гойло
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Рубин - Зенит
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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